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Рязанские депутаты рекомендовали рассмотреть проект бюджета области на 2022-2024 годы
Как было отмечено, полный пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в отведенные законом сроки. Члены комитета поддержали соответствующее заключение, рекомендовав председателю Рязанской областной думы принять законопроект «Об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» к рассмотрению. Кроме того, было предложено провести 18 ноября публичные слушания по проекту данного закона.

В среду, 3 ноября, в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание комитета по бюджету и налогам Рязанской областной думы. Депутаты проверили на соответствие региональному законодательству внесенный губернатором проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также материалы, представленные одновременно с ним.

Как было отмечено, полный пакет документов поступил в региональный парламент в электронном виде в отведенные законом сроки. Члены комитета поддержали соответствующее заключение, рекомендовав председателю Рязанской областной думы принять законопроект «Об областном бюджете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» к рассмотрению. Кроме того, было предложено провести 18 ноября публичные слушания по проекту данного закона.

Депутаты также проверили на соответствие требованиям закона «О бюджетном процессе в Рязанской области» законопроект «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и материалы, внесенные вместе с ним. В итоге было принято решение рекомендовать их к рассмотрению профильными комитетами.