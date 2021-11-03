Рязанка поблагодарила врачей за спасение ее и детей

Девушка рассказала, что 27 октября она попала с двумя детьми в инфекционное отделение № 9.

Рязанка поблагодарила врачей, которые спасли ее и двух детей. Об этом горожанка написала «ВКонтакте».

Девушка рассказала, что 27 октября она попала с двумя детьми в инфекционное отделение № 9.

«Дети были в тяжелом состоянии, задыхающиеся, с обструкцией легких. Только благодаря Богу и слаженной работе всего медперсонала больницы мы преодолели кризис и пошли на поправку, — написала рязанка.

Она поблагодарила врачей за помощь.