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Рязанцы могут продлить полисы страхования по ипотеке Сбера в отделениях «Почты России»
Сотрудники «Почты» рассчитают стоимость страховки в нескольких компаниях, которые аккредитованы в Сбере. Выбрать условия и приобрести полис на «Почте» можно со второго года после получения кредита.

Ипотечные заемщики Сбера теперь могут продлить полисы страхования имущества, а также жизни и здоровья в любом отделении «Почты России» по всей стране. Для этого понадобятся только паспорт и данные кредитного договора.

Сотрудники «Почты» рассчитают стоимость страховки в нескольких компаниях, которые аккредитованы в Сбере. Выбрать условия и приобрести полис на «Почте» можно со второго года после получения кредита.

В региональном отделении «Почты России» рассказали, что процесс оформления займет не более 15 минут: оператор отделения заполнит все необходимые данные, в режиме онлайн направит запрос каждому из страховщиков и получит в ответ расчет страховой премии.

Оплатить полис можно почтовым переводом в адрес выбранной компании. После этого клиент получит на руки распечатанную версию полиса, а его электронный экземпляр придет на почту. Заемщику останется только уведомить банк о продлении страховки и передать данные нового договора.

Сейчас «Почта» сотрудничает с тремя аккредитованными в Сбере страховщиками залогового имущества: САО «ВСК», ООО «Абсолют Страхование» и ООО «Зетта Страхование». В дальнейшем компания планирует расширить список партнеров. Полисы страхования имущества и жизни можно оформить по отдельности или как комплексную услугу. Максимальный размер выплат будет зависеть от остатка по ипотечному кредиту. Уточнить адрес ближайшего почтового отделения и режим работы можно на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

«Чтобы получить ипотеку в банке, заемщик обязательно должен заключить договор страхования, а потом ежегодно его продлять. Теперь это можно сделать в любом отделении Почты России и совместить, например, с получением посылки. Удобство этой услуги в том, что мы предлагаем на выбор несколько компаний, условия страхования которых полностью соответствуют требованиям Сбера», — прокомментировала советник генерального директора «Почты России» по финансовым технологиям и продуктам Алена Бочарова.