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Рязанца осудили за уклонение от армии
Обвиняемый прошел комиссию, но в день отправки на службу на пришел на призывной пункт. Узнав, что в отношении него проводят проверку по факту уклонения от армии, обвиняемый пришел к следователям с заявлением о явке с повинной.

В Рязанской области вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за уклонение от армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый прошел комиссию, но в день отправки на службу на пришел на призывной пункт. Узнав, что в отношении него проводят проверку по факту уклонения от армии, обвиняемый пришел к следователям с заявлением о явке с повинной.

Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.