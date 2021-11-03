Рязанца осудили за уклонение от армии
Обвиняемый прошел комиссию, но в день отправки на службу на пришел на призывной пункт. Узнав, что в отношении него проводят проверку по факту уклонения от армии, обвиняемый пришел к следователям с заявлением о явке с повинной.
В Рязанской области вынесли приговор 22-летнему молодому человеку за уклонение от армии. Об этом сообщила
Обвиняемый прошел комиссию, но в день отправки на службу на пришел на призывной пункт. Узнав, что в отношении него проводят проверку по факту уклонения от армии, обвиняемый пришел к следователям с заявлением о явке с повинной.
Суд назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.