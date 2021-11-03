Роспотребнадзор приостановил импорт турецких лимонов
В продукции производителя нашли количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk с 3 ноября. Об этом сообщил
В продукции производителя нашли количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
Чтобы не допустить отравлений, ввоз продукции в Россию запретили. Лимоны изъяли из оборота.
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.