Полицейские задержали двух москвичей, грабивших рязанские квартиры

Москвичи в течение двух лет по выходным приезжали в Рязань, останавливались у родственников и присматривали квартиры, расположенные на первых этажах. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские задержали двоих москвичей, грабивших рязанские квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники задержали двух жителей Московской области 48 и 51 года. В их автомобиле нашли две рации, слесарный инструмент, перчатки и складную лестницу. Также в машине обнаружили 26 тысяч рублей, золотые украшения и бытовую технику. Все это злоумышленники похитили из квартиры на улице Советской Армии. Они взломали окно жилища на первом этаже. Общий ущерб составил 90 тысяч рублей.

Выяснилось, что в этот же день задержанные взломали еще одну квартиру в соседнем доме на улице Советской Армии. Помещения подготовили для сдачи в аренду, поэтому ничего ценного в нем не было.

По версии оперативников, москвичи в течение двух лет по выходным приезжали в Рязань, останавливались у родственников и присматривали квартиры, расположенные на первых этажах. Выбрав удобный вариант, злоумышленники взламывали окно и, проникнув в жилище, похищали ценности, бытовую технику и деньги. Добычу отвозили домой и там сбывали. Предположительно, задержанные причастны к аналогичным квартирным кражам.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.