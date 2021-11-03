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Николай Любимов провел личный прием граждан
В среду, 3 ноября, в формате видео конференции губернатор пообщался с жителями области. Во встрече также приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

В среду, 3 ноября, в формате видео конференции губернатор пообщался с жителями области. Во встрече также приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований.

В начале встречи Любимов подчеркнул важность общения с жителями.

«Непосредственно от рязанцев я узнаю, что волнует, какие проблемы в первую очередь требуют решения. Это позволяет своевременно реагировать, дает возможность отрабатывать наиболее конструктивные инициативы, — сказал глава региона. — Именно так подготовлена Народная программа. Для нас дело принципа — реализовать ее региональную часть, ведь она полностью построена на предложениях жителей».

Глава региона уточнил, что бюджет области сформирован в соответствии с инициативами людей.

В ходе приема к Любимову обратился научный сотрудник Сараевского районного краеведческого музея. Он рассказал, что учреждению, которое в год посещает около пяти тысяч человек, требуется капитальный ремонт. Музей находится в селе Большие Можары и занимает два здания. Им требуется заменить кровлю и укрепить фундамент. Николай Любимов поручил министру культуры области предусмотреть средства на ремонт музея в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» и помочь в оформлении документов.

Житель Старожиловского района попросил построить в деревне Ершово новый фельдшерско-акушерский пункт, так как действующий ФАП находится в непригодном помещении многоэтажного дома. Вопрос доступности медпомощи губернатор области назвал одним из самых актуальных и дал поручение региональному минстрою. Министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов сказал, что новый ФАП в Ершове планируют построить в 2022 году.

Жительница поселка Горенки Михайловского района рассказала о низком качестве водопроводной воды в населенном пункте. В воде содержится повышенное количество железа. Глава региона отметил, что вопрос будет решен в 2022 году, когда в Горенках начнут строить артезианскую скважину и станцию водоподготовки.

Также в ходе личного приема к губернатору обратился директор фермерского хозяйства и попросил помощи в реализации проекта «Тропа Паустовского». Губернатор поддержал идею развития этого направления, рассказал об имеющихся мерах поддержки малого бизнеса, поручил центру «Мой бизнес» активнее подключиться к работе, создать рабочую группу и разработать дорожную карту.