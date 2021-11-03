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Любимов посетил единый колл-центр по информированию о вакцинации от коронавируса
По его словам, колл-центр открыт для того, чтобы разгрузить телефонные линии поликлиник и регистратур.

Губернатор Николай Любимов посетил единый колл-центр по информированию о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор отметил, что жители Рязанской области жаловались на перегруженность линий колл-центров и регистратур и не могли получить ответы специалистов.

«Это недопустимо, даже с учетом сложности ситуации. Мы должны сделать все максимально возможное, чтобы люди получали эту помощь вовремя», — сказал он.

По его словам, колл-центр открыт для того, чтобы разгрузить телефонные линии поликлиник и регистратур.

Любимов обратил внимание, что от ограничений сейчас страдают малый и средний бизнес. Информацию о мерах поддержки можно получить по телефону 600-007.

«А если наши операторы не знают ответа сразу, то в течение получаса они выяснят все, что необходимо и перезвонят. Неотвеченным не останется ни один звонок», — сказал губернатор Рязанской области.

Глава региона поблагодарил сотрудников Агентства производственных систем и компетенций, которые вместе с представителями Центра бережливого производства и региональным минздравом провели работу по организации единого call-центра. Для его размещения использовали актовый зал Кванториума «Дружба». Учебные помещения детского технопарка не затронуты и смогут работать в установленном режиме.

Также он напомнил, что в Рязани на улице Каширина начал работать единый пункт вакцинации.