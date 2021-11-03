Касимовца осудят за убийство знакомого
16 июля 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии избил потерпевшего. Он разозлился на него за то, что тот слишком медленно идет. От травм потерпевший скончался в больнице в тот же день.
В Касимове мужчину осудят за убийство знакомого. Об этом сообщила
16 июля 2021 года обвиняемый в пьяном состоянии избил потерпевшего. Он разозлился на него за то, что тот слишком медленно идет. От травм потерпевший скончался в больнице в тот же день.
Уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 111 УК РВ, направили в суд.