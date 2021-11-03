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Главврач рязанской ОКБ рассказал, как коронавирус влияет на мозг
Он отметил, что многое зависит от того, как пациент относится к себе и своему состоянию. По его словам, больные коронавирусной инфекцией часто становятся капризны, плаксивы, дезориентированы.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, как коронавирус влияет на головной мозг. Информацию об этом он опубликовал на странице «ВКонтакте».

Он отметил, что многое зависит от того, как пациент относится к себе и своему состоянию. По его словам, больные коронавирусной инфекцией часто становятся капризны, плаксивы, дезориентированы.

«Это связано с тем, что ковид повреждает не только легкие, но и другие органы, в частности, головной мозг», — заявил Карпунин.

Врач сказал, что это одни из новых симптомов коронавирусной инфекции.