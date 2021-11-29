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Жителей Южного предупредили об отключении света
Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».

Жителей Южного предупредили об отключении света. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В среду, 1 декабря, с 10:00 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Корнилова, дома с 1 по 64;
  • улица Мусоргского, дома с 1 по 65;
  • улица Гайдара, дома с 1 по 64;
  • улица Щорса, дома с 9 по 12, с 14 по 16, с 18 по 22, с 25 по 30, 32-а, 36;
  • улица Ушакова, дома с 1 по 64;
  • улица Нахимова, дома с 2 по 64, 19-а, 19-б.

Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».