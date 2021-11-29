Власти напомнили рязанцам об обязательной вакцинации до 1 декабря

По распоряжению Роспотребнадзора все сотрудники социально значимой сферы должны пройти полный цикл вакцинации.

По распоряжению Роспотребнадзора организации социально значимой сферы до 1 ноября должны были привить 80 процентов сотрудников первым компонентом вакцины. До 1 декабря все сотрудники таких организаций должны пройти полную вакцинацию.

Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что на 29 ноября в регионе первым компонентом вакцинировались 486,6 тысяч человек, ревакцинировались 61,1 тысяч человек. С 15 по 28 ноября первым компонентом привились 23 тысячи рязанцев, вторым — 30 тысяч, а ревакцинацию прошли более пяти тысяч горожан.