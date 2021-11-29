Вакцинированных от коронавируса призвали обращать внимание на чихание и кашель

Пациентам, сделавшим прививку и начавшим чихать или кашлять без причины, нужно остаться дома. Также врачи призвали не игнорировать другие признаки — потерю вкуса и обоняния.

Тех, кто вакцинировался от коронавируса, призвади обращать внимание на кашель и чихание. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на приложение ZOE COVID.

Приложение отслеживает частоту проявления признаков инфекции.

Пациентам, сделавшим прививку и начавшим чихать или кашлять без причины, нужно остаться дома. Также врачи призвали не игнорировать другие признаки — потерю вкуса и обоняния.

Отмечается, что вакцинированным не стоит игнорировать симптомы, поскольку они чаще обеспечивают передачу вируса.