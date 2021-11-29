В Шиловском районе в массовом ДТП погиб 35-летний житель Пензы

Авария случилась на 287-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 28 ноября, примерно в 18:10 на 287-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний житель Пензы на автомобиле «ГАЗель» ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль Volvo с полуприцепом, которым управлял 58-летний житель Саратова. После этого «ГАЗель» столкнулась с другим тягачом Volvo с полуприцепом, которым управлял 56-летний житель Пензенской области. Также 40-летний житель Московской области на Citroen Jumper пытался уйти от столкновения, съехал в кювет и врезался в дерево.

Погиб водитель «ГАЗели», а его 35-летний пассажира госпитализировали с травмами.

Проводится проверка.