\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 01
ЦБ USD 75.59 0.99 27/11
ЦБ EUR 84.95 1.27 27/11
Нал. USD 74.25 / 75.70 10:03
Нал. EUR 83.85 / 85.05 10:51
Новости
Публикации
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
54 минуты назад
152
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
3 549
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
3 784
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
4 176
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Шиловском районе в массовом ДТП погиб 35-летний житель Пензы
Авария случилась на 287-ом километре автодороги М-5 «Урал».

В Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 28 ноября, примерно в 18:10 на 287-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний житель Пензы на автомобиле «ГАЗель» ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль Volvo с полуприцепом, которым управлял 58-летний житель Саратова. После этого «ГАЗель» столкнулась с другим тягачом Volvo с полуприцепом, которым управлял 56-летний житель Пензенской области. Также 40-летний житель Московской области на Citroen Jumper пытался уйти от столкновения, съехал в кювет и врезался в дерево.

Погиб водитель «ГАЗели», а его 35-летний пассажира госпитализировали с травмами.

Проводится проверка.