В Сасовском районе после ремонта открыли мост

Мост был в аварийном состоянии. С весны 2018 года по нему ограничили движение тяжеловесных машин, весь транспортный поток перенаправили в объезд по улицам жилой застройки Сасова.

В Сасовском районе после капремонта открыли мост через реку Сасовка. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Мост был в аварийном состоянии. С весны 2018 года по нему ограничили движение тяжеловесных машин, весь транспортный поток перенаправили в объезд по улицам жилой застройки Сасова. В 2020 году депутат Госдумы Андрей Макаров поручил решить эту проблему. Он помог с выделением средств на объект из федерального бюджета.

Администрация Сасова совместно с региональным минтрансом разработала документацию на капремонт моста. Муниципалитету выделили субсидию в размере 96,3 млн рублей. Общая стоимость контракта составила 101,4 млн рублей.

Во время реконструкции моста выполнили переустройство всех инженерных коммуникаций, включая ливневую канализацию, очистные сооружения, уложено новое асфальтовое покрытие, установлены барьерные ограждения.

Губернатор Николай Любимов поздравил участников проекта с завершением работы и отметил, что мост является участком основной автомагистрали для въезда в город со стороны Щацка.

По словам главы региона, объединенные усилия минтранса области, администрации Сасова, проектировщиков, строителей и жителей города позволили провести все работы быстро и сдать объект на три месяца раньше.

«Особая благодарность — Андрею Михайловичу Макарову, нашему депутату в Госдуме», — сказал Любимов.

Губернатор поблагодарил местных жителей за терпение, понимание временных неудобств.

«Но терпением граждан никто не должен злоупотреблять. Власть должна решать проблемы людей быстро. Такие современные мосты, как этот, должны появляться и в других районах области. Мост через реку Сасовку не самый крупный в регионе, но очень важный и нужный жителям Сасова, которым теперь будет удобнее жить и работать в этом городе», — сказал Любимов.

Во время церемонии открытия с местными жителями пообщался депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Он отметил, что для него важно, чтобы людей устраивали результаты проведенной работы. В случае реконструкции моста через Сасовку со стороны горожане не высказали нареканий. По словам парламентария, это является главным итогом реконструкции объекта.