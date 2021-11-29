В Рязанском районе на карантин отправили более 300 коров

За время карантина специалисты проверят животных на инфекционные заболевания.

В Рязанском районе на карантин отправили более 300 коров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

На сельхозпредприятие ООО «Авангард» автотранспортом привезли 352 племенных коровы из Венгрии. Животных поместили на карантин на 30 дней. За ними закрепили отдельный обслуживающий персонал.

За время карантина специалисты проверят животных на инфекционные заболевания в соответствии с ветеринарными правилами.