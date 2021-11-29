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В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек
Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 948.

За сутки коронавирусом заболели 234 человек, всего с начала пандемии — 55 260. За сутки выздоровели 230 человека, всего число вылечившихся достигло 45 697.

В России за сутки выявили 33 860 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 604 233.

За сутки выздоровели 27 700 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 295 811человек.

За сутки скончались 1 209 человек, всего — 273 964.