В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек

Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли 18 человек. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1 948.

За сутки коронавирусом заболели 234 человек, всего с начала пандемии — 55 260. За сутки выздоровели 230 человека, всего число вылечившихся достигло 45 697.

В России за сутки выявили 33 860 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 604 233.

За сутки выздоровели 27 700 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 295 811человек.

За сутки скончались 1 209 человек, всего — 273 964.