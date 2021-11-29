В Рязани в торговом центре «Круиз» проверили QR-коды у посетителей

В рейде поучаствовали представители ЦИОГВ региона и сотрудники правоохранительных органов.

В понедельник, 29 ноября, в регионе прошли рейды по контролю противокоронавирусных мер. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В рейдах поучаствовали представители ЦИОГВ региона и сотрудники правоохранительных органов.

Специалисты проверили объекты торговли и услуг. В Рязани рейд прошел в торговом центре «Круиз». Там у посетителей проверили сертификаты о вакцинации или справки о медотводе. Рейды продолжатся.