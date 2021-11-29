В Рязани стартовала акция #МойбизнесПомогает

#МойбизнесПомогает — благотворительное движение, которое организует Минэкономразвития совместно с центрами «Мой бизнес». Целью акции является приобщение бизнеса и неравнодушных физических лиц к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.

В Рязани стартовала акция #МойбизнесПомогает. Оно приурочено к празднованию Нового года.

#МойбизнесПомогает — благотворительное движение, которое организует Минэкономразвития совместно с центрами «Мой бизнес». Целью акции является приобщение бизнеса и неравнодушных физических лиц к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.

Список принимаемых товаров:

Средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем). Подгузники детские и взрослые.

Детское питание (каши и пюре).

Новогодние подарки для детей.

Собранные вещи передадут благотворительному фонду «Мы вместе» и детскому приюту «Марфа», которые помогают сиротам, беременным женщинам и семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Пункт сбора находится в центре «Мой бизнес» Рязанской области по адресу город Рязань, улица Каширина, дом 1А, 2 подъезд, 3 этаж. По любым вопросам можно звонить по номеру: 8 (4912) 971-700.