В Рязани разыскивают очевидцев аварии на Южной окружной

Авария случилась в субботу, 27 ноября, примерно в 15:00 на 185 километре автодороги М5.

В Рязани ищут очевидцев ДТП на Южной окружной дороге. Пост об этом появился в telegram-канале RZN_Life .

Авария случилась в субботу, 27 ноября, примерно в 15:00 на 185 километре автодороги М5. Столкнулись Renault Scenic, грузовик Scania и кроссовер Mitsubishi Outlander.

«Виновник скрылся — Mitsubishi Outlander темно-вишневый металлик. Может быть кто-то был свидетелем с видеорегистратором?» — говорится в посте.