В Рязани прошли слушания по проекту бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Доходы бюджета в 2022 году составят 13 млрд 68 млн рублей, расходы — 13 млрд 505 млн рублей.

В Рязани прошли слушания по проекту бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В слушаниях участвовали депутаты Рязанской городской думы, руководители структурных подразделений администрации Рязани, представители общественных организаций и территориального общественного самоуправления, жители города.

Основные параметры главного финансового документа озвучила начальник финансово-казначейского управления администрации города Рязани Светлана Финогенова. Как следовало из доклада, доходы бюджета в 2022 году составят 13 млрд 68 млн рублей, расходы — 13 млрд 505 млн рублей.

При этом налоговые доходы планируются в размере 4 млрд 944 млн рублей, неналоговые — 688,5 млн, безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 7 млрд 436 млн рублей. Расходная часть бюджета по-прежнему остается социально направленной. 8 млрд 552 млн рублей выделят на образование, 1 млрд 101 млн рублей — на жилищно-коммунальное хозяйство, 729 млн рублей — на социальную политику, 432 млн — на сферу культуры, 275 млн — на физическую культуру и спорт.

Среди крупных инвестиционных проектов, для которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета, — строительство детских садов в микрорайонах Семчино и Кальное, кладбища «Преображенское», продолжение строительства школы в Кальном.

Средства выделят на проектно-изыскательские работы по строительству школы на 600 мест в районе стадиона «Спартак» (6,5 млн рублей), детской школы искусств № 7 в Дашково-Песочне (6 млн рублей), строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Торфмаш (800 тысяч рублей).

С предложениями по проекту бюджета выступили депутаты Рязанской городской Думы и жители Рязани. Председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина подчеркнула необходимость финансирования развития городских окраин. Председатель комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Сергей Дейнего обратил внимание на вопросы денежного обеспечения программы по обращению с безнадзорными животными и необходимость продолжения ремонта дорог.

Елену Волкову интересовало, повлияют ли расходы на поддержку малого бизнеса в условиях пандемии на поступление доходов в бюджет. Светлана Ворнакова спросила о сроках окончания строительства школы в Кальном. Заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы Лариса Максимова обратила внимание на необходимость тщательного выбора подрядчиков для капитального ремонта тепловых сетей и постоянного контроля за ходом работ. Петр Пыленок подчеркнул необходимость выделения дополнительных средств на ремонт ливневой канализации. Выступили и жители города. Одно из пожеланий общественности — ремонт тротуара на улице Бронной.

В завершение публичных слушаний председатель комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы Галина Трушина отметила, что предложения по проекту бюджета, озвученные на публичных слушаниях, в течение трех рабочих дней можно будет подать в письменном виде в комиссию по проведению публичных слушаний. Затем проект бюджета города на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрят на заседании комитета по бюджету и налоговой политике и вынесен на заседание Рязанской городской думы.