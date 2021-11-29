В Рязани подвели итоги 30-го Кубка «Русской кожи» по мини-футболу

В турнире приняли участие более полутора тысяч человек и 111 команд из Рязанской области и соседних регионов.

Итоги 30-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу подвели в субботу, 27 ноября, на стадионе «Локомотив». В турнире приняли участие более полутора тысяч человек и 111 команд из Рязанской области и соседних регионов.

Футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 35+ и 40+" Кубки.

Церемонию награждения открыли депутат гордумы, председатель совета директоров ФПК Инвест Галина Трушина и президент рязанского регионального футбольного союза, президент футбольного клуба «Рязань» Дмитрий Малахов.

«В этом году Рязанскому кожевенному заводу исполнилось 105 лет, группе компаний «Русская кожа» — 25 лет, турниру РКЛФ — 15 лет. Команды «показали прекрасный футбол», борьба была бескомпромиссной, а победу одержали сильнейшие коллективы» — отметила Галина Трушина.

Дмитрий Малахов пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов.

Золотой Кубок завершился Первым титулом команды BORDER.

Организаторы отдельно отметили трех игроков, вошедших в Клуб 100 — забивших 100 и более мячей на 30-ом турнире РКЛФ. Это Дмитрий Захаров (команда ЛФК «Авангард»), Алексей Буданов (команда «ОКБ») и Антон Щиголев (команда BORDER).

Остальные награды 30-го РКЛФ распределились следующим образом:

Ветеранский Кубок 40+:

1 место — команда МП «Юрист»;

2 место — команда «Автоимпорт»;

3 место — команда «Мэдисон».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Синицин Сергей (команда МП «Юрист»);

«Лучший бомбардир» — Синицин Сергей, 15 голов (команда МП «Юрист»);

«Лучший защитник» — Пищулин Павел (команда «Автоимпорт»);

«Лучший вратарь» — Назаров Арсений (команда «Мэдисон»).

Ветеранский Кубок 35+:

1 место — команда «Атрон»;

2 место — команда «Мэдисон»;

3 место — команда «Подшипник Центр».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Жигунов Максим (команда «Мэдисон»);

«Лучший бомбардир» — Сафоян Иарзани, 16 голов (команда «Атрон»);

«Лучший защитник» — Харламов Александр (команда «Подшипник Центр»);

«Лучший вратарь» — Малахов Роман (команда «Атрон»).

Золотой Кубок:

1 место — команда BORDER;

2 место — команда Azard Group;

3 место — команда Nova Technology.

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Барков Сергей (команда Azard Group);

«Лучший бомбардир» — Сафоян Руслан, 9 голов (команда BORDER);

«Лучший защитник» — Мурашкин Руслан (команда BORDER);

«Лучший вратарь» — Самутичев Артем (команда Azard Group).

Серебряный Кубок:

1 место — команда «Мурмино»;

2 место — команда «Мехколонна № 26»;

3 место — команда «Пятерочка».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Мандзукас Янис (команда «Мурмино»);

«Лучший бомбардир» — Акимов Максим, 8 голов (команда «КБ Рязань»);

«Лучший защитник» — Умар Палаганов (команда «Мехколонна № 26»);

«Лучший вратарь» — Мягков Андрей (команда «Мурмино»).

Бронзовый Кубок:

1 место — команда «ИНВЕСТ»;

2 место — команда «Энерго Экспресс»;

3 место — команда «Бервел».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Афанасьев Юрий (команда «ИНВЕСТ»);

«Лучший бомбардир» — Соколов Данила, 15 голов (команда «Энерго Экспресс»);

«Лучший защитник» — Шишков Артем (команда «ИНВЕСТ»);

«Лучший вратарь» — Горшков Руслан (команда «Бервел»).

9 онлайн-чемпионат по FIFA21:

1 место — Ивлиев Николай;

2 место — Бойко Михаил (лучший бомбардир 55 голов);

3 место — Симаков Павел.