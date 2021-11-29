В Рязани подвели итоги 30-го Кубка «Русской кожи» по мини-футболу

Итоги 30-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу подвели в субботу, 27 ноября, на стадионе «Локомотив». В турнире приняли участие более полутора тысяч человек и 111 команд из Рязанской области и соседних регионов.
Футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 35+ и 40+" Кубки.
Церемонию награждения открыли депутат гордумы, председатель совета директоров ФПК Инвест Галина Трушина и президент рязанского регионального футбольного союза, президент футбольного клуба «Рязань» Дмитрий Малахов.
«В этом году Рязанскому кожевенному заводу исполнилось 105 лет, группе компаний «Русская кожа» — 25 лет, турниру РКЛФ — 15 лет. Команды «показали прекрасный футбол», борьба была бескомпромиссной, а победу одержали сильнейшие коллективы» — отметила Галина Трушина.
Дмитрий Малахов пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов.
Золотой Кубок завершился Первым титулом команды BORDER.
Организаторы отдельно отметили трех игроков, вошедших в Клуб 100 — забивших 100 и более мячей на 30-ом турнире РКЛФ. Это Дмитрий Захаров (команда ЛФК «Авангард»), Алексей Буданов (команда «ОКБ») и Антон Щиголев (команда BORDER).
Остальные награды 30-го РКЛФ распределились следующим образом:
Ветеранский Кубок 40+:
1 место — команда МП «Юрист»;
2 место — команда «Автоимпорт»;
3 место — команда «Мэдисон».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Синицин Сергей (команда МП «Юрист»);
«Лучший бомбардир» — Синицин Сергей, 15 голов (команда МП «Юрист»);
«Лучший защитник» — Пищулин Павел (команда «Автоимпорт»);
«Лучший вратарь» — Назаров Арсений (команда «Мэдисон»).
Ветеранский Кубок 35+:
1 место — команда «Атрон»;
2 место — команда «Мэдисон»;
3 место — команда «Подшипник Центр».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Жигунов Максим (команда «Мэдисон»);
«Лучший бомбардир» — Сафоян Иарзани, 16 голов (команда «Атрон»);
«Лучший защитник» — Харламов Александр (команда «Подшипник Центр»);
«Лучший вратарь» — Малахов Роман (команда «Атрон»).
Золотой Кубок:
1 место — команда BORDER;
2 место — команда Azard Group;
3 место — команда Nova Technology.
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Барков Сергей (команда Azard Group);
«Лучший бомбардир» — Сафоян Руслан, 9 голов (команда BORDER);
«Лучший защитник» — Мурашкин Руслан (команда BORDER);
«Лучший вратарь» — Самутичев Артем (команда Azard Group).
Серебряный Кубок:
1 место — команда «Мурмино»;
2 место — команда «Мехколонна № 26»;
3 место — команда «Пятерочка».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Мандзукас Янис (команда «Мурмино»);
«Лучший бомбардир» — Акимов Максим, 8 голов (команда «КБ Рязань»);
«Лучший защитник» — Умар Палаганов (команда «Мехколонна № 26»);
«Лучший вратарь» — Мягков Андрей (команда «Мурмино»).
Бронзовый Кубок:
1 место — команда «ИНВЕСТ»;
2 место — команда «Энерго Экспресс»;
3 место — команда «Бервел».
В номинациях награды получили:
«Лучший игрок» — Афанасьев Юрий (команда «ИНВЕСТ»);
«Лучший бомбардир» — Соколов Данила, 15 голов (команда «Энерго Экспресс»);
«Лучший защитник» — Шишков Артем (команда «ИНВЕСТ»);
«Лучший вратарь» — Горшков Руслан (команда «Бервел»).
9 онлайн-чемпионат по FIFA21:
1 место — Ивлиев Николай;
2 место — Бойко Михаил (лучший бомбардир 55 голов);
3 место — Симаков Павел.