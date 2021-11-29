В РГАТУ прошла первая национальная научно-практическая конференция

Ее посвятили памяти доктора технических наук, профессора Николая Бышова, который руководил университетом на протяжении десяти лет.

В РГАТУ прошла первая национальная научно-практическая конференция. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Во вторник, 23 ноября, в Рязанской агротехнологическом университете имени Костычева прошла I национальная научно-практическая конференция с международным участием «Развитие научно-ресурсного потенциала аграрного производства: приоритеты и технологии». Ее посвятили памяти доктора технических наук, профессора Николая Бышова, который руководил университетом на протяжении десяти лет.

На пленарном заседании заслушали доклады ученых из Воронежа, Нижнего Новгорода и Белгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. В работе секций принимали участие представители научных и образовательных учреждений Новочеркасска и Перми, Краснодара и Волгограда, Самары и Уфы, а также других крупных и малых городов России.

По словам исполняющего обязанности проректора по научной работе Ларисы Лазуткиной, тема конференции не теряет своей актуальности в настоящее время, в полной мере соответствует наиболее значимым, приоритетным направлениям развития АПК России, вызывает живейший интерес в современном научном сообществе ученых-аграриев как России, так и ближнего зарубежья.

На конференции обсудили вопросы, связанные с ключевыми векторами развития растениеводства и животноводства, выявили проблемы и предложили пути их решения в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, экономики и менеджмента, представили конструкторские и технологические новации в инженерии. В ходе дискуссий выработали совместные решения и установили контакты на уровне ведомств и регионов, предполагающие обмен опытом и координацию действий на перспективу.