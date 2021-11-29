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В РГАТУ открыли научно-практическую лабораторию имени профессора Бышова
Площадку организовали совместно с компанией по производству инновационной сельхозтехники Amazone.

В Рязанском агротехнологическим университете имени Костычева открыли научно-практическую лабораторию AMAZONЕ имени профессора Бышова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Открытие состоялось в пятницу, 26 ноября. AMAZONЕ — совместная образовательная площадка компании по производству инновационной сельхозтехники с одноименным названием и РГАТУ.

Создать такую площадку предложил бывший ректор университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы России Николай Бышов. В память о нем и назвали научно-практическую лабораторию.

Лаборатория оснащена современным оборудованием и учебными материалами по сельскохозяйственной технике AMAZONE. Среди прочего, различные виды сошников, в том числе сошник сеялки DMC, комплект рабочих органов катков для почвообрабатывающих орудий, секция от посевного комплекса ЕDХ, лабораторная установка — высевающий аппарат сеялки ЕDХ и многое другое.

Оборудование позволит расширить знания в области новейших технологий и проводить научно-исследовательские работы в АПК и точном земледелии. Также современное оборудование совместно с методическими материалами повысят качество образования, расширят знания о современной технике и технологиях, а также помогут студентам и выпускникам РГАТУ ориентироваться в мире постоянно меняющейся и обновляющейся сельскохозяйственной техники.