В Подмосковье два человека погибли в аварии с автобусом

В Раменском районе Renault Sandero столкнулся с рейсовым автобусом № 30.

ДТП произошло в понедельник, 29 ноября, в Раменском районе на трассе между деревнями Панино и Нестерово. Renault Sandero столкнулся с рейсовым автобусом № 30, в котором ехали 15 человек.

В аварии погибли мужчина и женщина, на вид около 60 лет.

39-летнюю женщину, которая находится на девятом месяце беременности, госпитализировали в Раменский роддом с ушибом живота и угрозой преждевременных родов. Также в больницу доставили 76-летенго мужчину с сотрясением мозга.