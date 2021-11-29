В Петербурге молодой человек упал с 16 этажа дома на прохожего

Молодой человек вышел на балкон подышать воздухом и упал на мужчину, который прогуливался у дома.

В Петербурге с 16 этажа дома на прохожего упал молодой человек. Об этом сообщил « Пятый канал ».

Инцидент произошел 28 ноября около 23 часов в Василеостровском районе на улице Кораблестроителей. Молодой человек вышел на балкон подышать воздухом и упал на мужчину, который прогуливался у дома.

Упавший скончался, а прохожий, попавший под него выжил. Он получил ушибы.