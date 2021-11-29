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В Москве епископ во время службы ударил священника
Этот момент засняли на видео и разместили в социальных сетях.

В Москве епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) ударил помогавшего ему священнослужителя. Этот момент засняли на видео и разместили в социальных сетях.

Инцидент случился в Андреевском мужском монастыре прямо во время литургии. Как пишет URA.ru, патриарх Кирилл отстранил епископа от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем, а также от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве.

«Временно приостановить исполнение Преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального [подчиняющегося непосредственно патриарху] мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы», — сообщается в распоряжении патриарха.

Дело находится на изучении Общецерковной дисциплинарной комиссии.