В Касимове задержали пьяного водителя
Медосвидетельствование показало, что у водителя 0,678 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
В Касимове задержали пьяного водителя. Об этом сообщила
На улице Советской внимание полиции привлек автомобиль ВАЗ-2110. Машину остановили для проверки. При общении с 21-летним водителем полиция обнаружила, что от молодого человека пахнет алкоголем.
Медосвидетельствование показало, что у водителя 0,678 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
Молодого человека отстранили от управления машиной, на него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП