В Касимове задержали пьяного водителя

Медосвидетельствование показало, что у водителя 0,678 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

В Касимове задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Советской внимание полиции привлек автомобиль ВАЗ-2110. Машину остановили для проверки. При общении с 21-летним водителем полиция обнаружила, что от молодого человека пахнет алкоголем.

Медосвидетельствование показало, что у водителя 0,678 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.