В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец
СУ СКР по Калининградской области начало доследственную проверку.
В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец. Об этом сообщило издание «
Инцидент произошел в понедельник, 29 ноября, около 14:00 на улице Горького.
Очевидцы сообщили, что из окна многоэтажки выпала девочка, а следом за ней — отец. Соседка погибших рассказала, что до трагедии девочка кричала и просила позвонить папе, но от окна ее отвела мать.
СУ СКР по Калининградской области начало доследственную проверку.