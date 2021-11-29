В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец

СУ СКР по Калининградской области начало доследственную проверку.

В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец. Об этом сообщило издание « Клопс » со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в понедельник, 29 ноября, около 14:00 на улице Горького.

Очевидцы сообщили, что из окна многоэтажки выпала девочка, а следом за ней — отец. Соседка погибших рассказала, что до трагедии девочка кричала и просила позвонить папе, но от окна ее отвела мать.

СУ СКР по Калининградской области начало доследственную проверку.