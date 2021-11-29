В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в первый день зимы. Соответствующий прогноз в понедельник, 29 ноября,
По его словам, в первый день зимы россиян ждет первая метель. Такая погода будет соответствовать климатическим нормам.
«Ночью и днем температуры будут отрицательными. Ожидается также небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а это уже метель. Дальше опять поменяется циркуляция и температура будет на 2-3 градуса выше нормы вплоть до субботы», — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что ночью температура будет опускаться от 0 до -5 градусов. Самая холодная ночь будет в четверг, 2 декабря. Столбики термометров покажут отметку -9.