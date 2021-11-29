В Алтайском крае в ДТП со снегоуборочным поездом погибли трое детей

За рулем автомобиля, попавшего в ДТП, была 43-летняя учительница из Луговской средней школы. Она везла учеников по домам после отмены уроков.

В Алтайском крае в ДТП со снегоуборочным поездом погибли трое детей. Об этом пишет « АиФ-Алтай ».

За рулем автомобиля, попавшего в ДТП, была 43-летняя учительница из Луговской средней школы. Она везла учеников по домам после отмены уроков.

В школе отменили два последних урока, а автобус должен был приехать через полтора часа, поэтому женщина решила отвезти их сама.

«В приказе она сама подписывалась, что отвечает за жизнь и здоровье детей до посадки их в автобус и после привоза», — рассказал один из знакомых с ситуацией в соцсети.

Автомобиль оказался на железнодорожных путях во время запрещающего сигнала. Снегоуборочный поезд попытался затормозить, когда увидел машину, но не смог и протаранил автомобиль.

Из четырех детей выжил только один. Его доставили в больницу с травмой головы и переломами.

По факту произошедшего начали проверки прокуратура, полиция Алтайского края, следственный комитет возбудил уголовное дело.