В Алтайском крае в ДТП со снегоуборочным поездом погибли трое детей. Об этом пишет «
За рулем автомобиля, попавшего в ДТП, была 43-летняя учительница из Луговской средней школы. Она везла учеников по домам после отмены уроков.
В школе отменили два последних урока, а автобус должен был приехать через полтора часа, поэтому женщина решила отвезти их сама.
«В приказе она сама подписывалась, что отвечает за жизнь и здоровье детей до посадки их в автобус и после привоза», — рассказал один из знакомых с ситуацией в соцсети.
Автомобиль оказался на железнодорожных путях во время запрещающего сигнала. Снегоуборочный поезд попытался затормозить, когда увидел машину, но не смог и протаранил автомобиль.
Из четырех детей выжил только один. Его доставили в больницу с травмой головы и переломами.
По факту произошедшего начали проверки прокуратура, полиция Алтайского края, следственный комитет возбудил уголовное дело.
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