В 94 рязанских образовательных учреждения ввели карантин из-за коронавируса

Противоэпидемические меры ввели в 52 школах, 26 детсадах, в 13 ссузах и трех вузах Рязанской области.

В 94 рязанских образовательных учреждения ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 29 ноября, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.

Противоэпидемические меры ввели в 52 школах, 26 детсадах, в 13 ссузах и трех вузах Рязанской области.

Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.