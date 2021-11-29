\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 01
ЦБ USD 74.98 -0.61 30/11
ЦБ EUR 84.48 -0.47 30/11
Нал. USD 73.95 / 75.25 17:21
Нал. EUR 83.35 / 84.35 17:21
Новости
Публикации
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
6 часов назад
330
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
3 671
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
3 923
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
4 289
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер советский режиссер Владимир Наумов
Владимир Наумов умер на 94-м году жизни в Москве.

Умер советский режиссер Владимир Наумов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лавреньева.

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни в Москве. Он снял такие фильмы как «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле». Также он снялся в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

В 1983 году Наумов получил звание народного артиста России, в 1985 стал лауреатом государственной премии Советского союза. Наумов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, а также орденом Почета. Он был обладателем наград Венецианского и Московского кинофестивалей.

Причина смерти Владимира Наумова не уточняется.

Фото kino-teatr.ru