Умер советский режиссер Владимир Наумов

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни в Москве.

Умер советский режиссер Владимир Наумов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лавреньева.

Владимир Наумов умер на 94-м году жизни в Москве. Он снял такие фильмы как «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле». Также он снялся в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

В 1983 году Наумов получил звание народного артиста России, в 1985 стал лауреатом государственной премии Советского союза. Наумов был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени, а также орденом Почета. Он был обладателем наград Венецианского и Московского кинофестивалей.

Причина смерти Владимира Наумова не уточняется.

Фото kino-teatr.ru