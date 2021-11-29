Стало известно, что изменится в жизни россиян в декабре

31 декабря истечет срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Заявление нужно подать через портал госуслуг.

В декабре россиян ждут нововведения. О них рассказала « Российская газета ».

Выплаты на детей

31 декабря истечет срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет включительно. Заявление нужно подать через портал госуслуг.

Выплата будет зависеть от доходов семьи. Если среднедушевой доход не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не достигают уровня прожиточного минимума, пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Также будут учитываться и студенты в составе семьи. Если старший ребенок до 23 лет учится очно, то учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Иностранцев обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев при въезде в Россию

Теперь иностранцев, прибывших в Россию, обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев, а также медосвидетельствование. Процедуры нужно будет пройти в течение 30 дней с даты въезда.

Если иностранцы прибывают в страну без цели трудоустройства, но на срок более 90 дней, их также обяжут пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им дадут на это 90 дней со дня въезда.

После процедур выдадут сертификат. Если мигранты не выполнят требования, срок пребывания в России сократят, а при отказе покинуть страны их депортируют.

От процедур освободят граждан Беларуси и иностранцев до 6 лет.

Регистрация детей в любом ЗАГСе страны

В декабре граждане смогут зарегистрировать детей в любом ЗАГСе страны. Также можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить или аннулировать такие записи.

Кредитные договоры

С 30 декабря банкам запретят заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно.

Также поправки установят «период охлаждения» в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщику пришлось приобрести их вместе с заключением договора кредитования.

Блокировка мошеннических сайтов

С 1 декабря Центробанк сможет блокировать мошеннические сайты во внесудебном порядке в течение нескольких дней.

Закон об ограничении выбросов парниковых газов

В конце декабря в силу вступит закон об ограничении выбросов парниковых газов. Пока речь идет о крупнейших эмитентах выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчеты нужно будет предоставлять с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает более 50 тонн углекислого газа в год, должны будут предоставлять отчетность с 1 января 2025 года.

Бесплатный доступ к сайтам

С 1 декабря россияне получат бесплатный доступ к сайтам, системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов. Абонент должен сам активировать опцию в личном кабинете. Доступ предоставят даже при нулевом или отрицательном балансе.

В список таких сайтов попали портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Также пользователи получат бесплатный доступ к некоторым соцсетям, мессенджерам, СМИ, банкам, сайтам доставки и маркетплейсам.

Блокировка «серых» корпоративных SIM-карт

С 1 декабря операторы будут блокировать «серые» корпоративные SIM-карты. Компании должны передать информацию об абонентах в личном кабинете или на сайте оператора, затем пользователю SIM-карты должен был прийти запрос на подтверждение. Если запрос не поступил, пользователь мог внести самостоятельно данные о своем номере и указать информацию компании, предоставившей SIM-карту. Номер активируют, если данные совпадут с информацией оператора.

Карту также можно переоформить в офисах оператора. Если информацию не укажут или она не совпадет с имеющейся у оператора, номер заблокируют после 1 декабря.

Подделка маркировки

За подделку маркировки введут уголовную ответственность с 1 декабря. Наказание за приобретение, хранение, перевозку для продажу или продажу с поддельной идентификацией или маркировкой составит до 300 тысяч рублей штрафа, для продовольственных товаров — до 400 тысяч рублей. За подделку маркировки может грозит лишение свободы до трех лет и штраф до 80 тысяч рублей.

Также штраф вводится за производство лекарств или их продажу без маркировки или за неправильную маркировку, а также ввод в товаров без маркировки, непредоставление сведений о маркировке товаров оператору системы «Честный ЗНАК».

Квота на вывоз азотных и сложных, азотосодержащих минеральных удобрений

С 1 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года будет действовать квота на вывоз азотных и сложных, азотосодержащих минеральных удобрений. Для азотных удобрений она составит не более 5,9 млн тонн, для сложных — не более 5,35 млн тонн.

С 8 декабря в силу вступят положения Базового стандарта защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). О представлении клиентам копий договора и о фиксации телефонных переговоров, электронных сообщений и хранения этих данных.