Сорокина осмотрела квартиры для сирот в двух районах Рязани

Сорокина рассказала, что в этом году для сирот приобретут 75 квартир.

Глава горадминистрации Елена Сорокина осмотрела две квартиры для сирот в поселке Соколовка и на улице Предзаводской. Об этом мэр написала «ВКонтакте».

Сорокина рассказала, что в этом году для сирот приобретут 75 квартир.

«Покупку 68 из них мы запланировали изначально, еще 7 квартир приобретаем на дополнительные средства, выделенные правительством Рязанской области», — рассказала мэр.

Она добавила, что по пяти квартирам из семей уже состоялись торги

Сорокина осмотрела две квартиры и отметила, что объекты находятся в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

«В соответствии с условиями контрактов в них проведен текущий ремонт — заменены двери, полы, поклеены обои, установлены газовые плиты, сантехника, приборы учета», — написала мэр.

Она добавила, что при покупке уделяют внимание качеству квартир. В этом году из закупок исключили квартиры коридорного типа и квартиры, расположенные в домах этажностью ниже четырех.

Работу в этом направлении продолжат.