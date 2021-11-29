Следователи начали проверку после смертельного пожара в Касимове

Ночью 29 ноября в одной из комнат жилого дома по улице Советской в Касимове произошел пожар. Погибли двое мужчин 1974 и 1977 годов рождения.

Следователи начали доследственную проверку после гибели двух человек при пожаре в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 29 ноября в одной из комнат жилого дома по улице Советской в Касимове произошел пожар. Погибли двое мужчин 1974 и 1977 годов рождения.

Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. ПО результатам примут процессуальное решение.