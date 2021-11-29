Скончался директор Ряжского авторемонтного завода Юрий Калмыков
Калмыков был талантливым руководителем, который сохранил предприятие в годы перестройки, вывел «Ряжский АРЗ» на новый уровень и сделал современным промышленным предприятием коммунального машиностроения России.
Скончался директор Ряжского авторемонтного завода Юрий Калмыков. Об этом сообщил глава Ряжского района Андрей Насонов на
Насонов выразил соболезнования родным и близким Юрия Калмыкова.
«Юрий Павлович всю свою жизнь посвятил любимому делу, пройдя путь от инженера-конструктора до директора предприятия», — говорится в сообщении.
Насонов отметил, что Калмыков был талантливым руководителем, который сохранил предприятие в годы перестройки, вывел «Ряжский АРЗ» на новый уровень и сделал современным промышленным предприятием коммунального машиностроения России.