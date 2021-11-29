Рязанская энергосбытовая компания разыграет призы среди своих клиентов

ПАО «РЭСК» разыгрывает призы среди тех, кто оформил подписку на получение счета в электронном виде в период с 25.11.2021 по 30.12.2021, а также оплатил потребленную электрическую энергию в сервисе «Личный кабинет клиента» в этот же период.