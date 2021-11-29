Рязанская энергосбытовая компания разыграет призы среди своих клиентов
ПАО «РЭСК» разыгрывает призы среди тех, кто оформил подписку на получение счета в электронном виде в период с 25.11.2021 по 30.12.2021, а также оплатил потребленную электрическую энергию в сервисе «Личный кабинет клиента» в этот же период.
ПАО «РЭСК» разыгрывает призы среди тех, кто оформил подписку на получение счета в электронном виде в период с 25.11.2021 по 30.12.2021, а также оплатил потребленную электрическую энергию в сервисе «Личный кабинет клиента».
Что нужно сделать:
Ознакомиться с положением о конкурсе на сайте РЭСК.
Оформить подписку на получение счета-квитанции по е-mail, заполнив небольшую форму на сайте.
Зайти в зарегистрированный личный кабинет и оплатить начисления онлайн.
Заполнить форму анкеты на нашем сайте или прислать скан-копию уже заполненной анкеты участника на адрес электронной почты — korolevamn@resk.ru или press@resk.ru.
Не иметь задолженности по оплате за потребленную электроэнергию на момент предоставления анкеты.
Каждой созданной учетной записи присвоят порядковый номер.
Итоги подведут 20 января 2022 года с помощью генератора случайных чисел. Победителю вручат планшет SAMSUNG Galaxy Tab A7 LTE, участникам, занявшим 2-3 места — смартфоны Galaxy A02.