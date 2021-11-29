Рязанец получил штраф за уклонение от службы в армии

Молодой человек пытался убедить следователей, что он не может служить в армии из-за заболевания, но это не подтвердилось.

Рязанец получил штраф за уклонение от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

20-летний житель Захаровского района с ноября 2019 года по июнь 2021 года уклонялся от прохождения военной службы в армии.

Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Молодой человек пытался убедить следователей, что он не может служить в армии из-за заболевания, но это не подтвердилось.

Рязанцу назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.