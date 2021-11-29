Рязанец получил восемь лет колонии строгого режима за убийство отца

Отец высказал сыну претензии, что тот нигде не работает и живет за его счет. 42-летний рязанец избил своего родителя. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.

Рязанец получил восемь лет колонии строгого режима за убийство отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В апреле 2021 года в Мурмине между отцом и сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Отец высказал сыну претензии, что тот нигде не работает и живет за его счет. Рязанец избил своего родителя, от чего пожилой мужчина умер на месте.

42-лений рязанец был ранее неоднократно судим. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Суд назначил мужчине 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.