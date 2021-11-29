\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 01
ЦБ USD 74.98 -0.61 30/11
ЦБ EUR 84.48 -0.47 30/11
Нал. USD 73.95 / 75.25 17:21
Нал. EUR 83.35 / 84.35 17:21
Новости
Публикации
Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается ра...
6 часов назад
323
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 15:53
3 664
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 14:30
3 916
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
4 280
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец получил восемь лет колонии строгого режима за убийство отца
Отец высказал сыну претензии, что тот нигде не работает и живет за его счет. 42-летний рязанец избил своего родителя. От полученных травм пожилой мужчина умер на месте.

Рязанец получил восемь лет колонии строгого режима за убийство отца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В апреле 2021 года в Мурмине между отцом и сыном, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Отец высказал сыну претензии, что тот нигде не работает и живет за его счет. Рязанец избил своего родителя, от чего пожилой мужчина умер на месте.

42-лений рязанец был ранее неоднократно судим. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Суд назначил мужчине 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.