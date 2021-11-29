Рязанец получил 11,5 лет колонии за продажу наркотиков

Адвокат осужденного подавал апелляционную жалобу, но суд ее отклонил и оставил приговор без изменений.

Рязанец получил 11,5 лет колонии за продажу наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

41-летний ранее судимый скопинец приобрел наркотическое вещество в крупном размере. В марте 2019 года он продал наркотик другому жителю Скопина. Наркотическое средство изъяли сотрудники полиции. Покупателя привлекли к уголовной ответственности.

Также выяснилось, что скопинец после продажи наркотика незаконно приобрел наркотическое вещество для личного употребления. Его также изъяли полицейские.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту г части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»).

Суд назначил мужчине 11, 5 лет колонии особого режима.

Адвокат осужденного подавала апелляционную жалобу, где оспаривал доказательства и просил смягчить наказание. Суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений.