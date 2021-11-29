Россиянам рассказали, какой будет зима в Центральной России

Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиянам рассказали, какой будет зима в Центральной России. Соответствующий прогноз в понедельник, 29 ноября, дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова привели РИА Новости .

По словам синоптика, грядущей зимой россиян ожидают морозы до -20 градусов и оттепели. Это связано с глобальным потеплением.

«Изменчивость погодных условий, согласно прогнозам, будет большой этой зимой на Европейской части России. Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления. Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы… Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается», — пояснил синоптик.

Судя по долгосрочному прогнозу, температура в течение зимы будет неоднородной.