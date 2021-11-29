Растяжка с гранатой на двери квартиры дома в Коломне оказалась муляжом

Ранее стало известно, что растяжку нашли на двери дома № 4а на улице Спирина. Боеприпас увидел сосед владельца квартиры, который вызвал полицию.

Растяжка с гранатой РГД-5, которую нашли на двери одной из квартир многоэтажки в Коломне, оказалась муляжом. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее стало известно, что растяжку нашли на двери дома № 4а на улице Спирина. Боеприпас увидел сосед владельца квартиры, который вызвал полицию.

Отмечается, что проверка затянулась, потому что служебная собака показала, что в гранате есть взрывчатка.

Напомним, из дома эвакуировали 30 человек.