Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать соблюдение мер против «ковида»

О результатах проведенной работы главы регионов должны доложить до 30 ноября, далее — ежемесячно.

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать введение и соблюдение ограничений, связанных с коронавирусом. Перечень поручений понедельник, 29 ноября, опубликовали на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — говорится в перечне поручений.

О результатах проведенной работы главы регионов должны доложить до 30 ноября, далее — ежемесячно.