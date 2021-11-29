Путин подписал закон о налоговых льготах из-за пандемии коронавируса

Нормы действуют в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.

Путин подписал закон о налоговых льготах из-за пандемии коронавируса. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

В документе говорится, что субсидии, которые получили субъекты малого и среднего бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации в 2021 году как меру поддержки в пандемию, не облагаются налогом на прибыль.

Доходы россиян в пределах одного МРОТ, которые они получили в нерабочие дни в октябре-ноябре, освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Льгота действует для работающих на малых и средних предприятиях и в НКО и предоставляется один раз.

Также от налогов освобождаются стимулирующие выплаты, которые россияне получили за вакцинацию.

НДФЛ не будут облагать доходы, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях и конкурсах, которые организовали некоммерческие организации и их дочерние структуры.

От налогов освободят также доходы граждан, связанные с мероприятиями по догазификации.

Нормы действуют в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.