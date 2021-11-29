Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

От налога на доходы физлиц теперь освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями, в которых есть двое и более детей. Отмечается, что не имеет значения срок, в течение которого жилье было в собственности налогоплательщика.