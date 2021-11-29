Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
От налога на доходы физлиц теперь освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями, в которых есть двое и более детей. Отмечается, что не имеет значения срок, в течение которого жилье было в собственности налогоплательщика.
Президент Владимир Путин внес изменения в статью 217 второй части Налогового кодекса. Документ опубликован на
От налога на доходы физлиц теперь освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями, в которых есть двое и более детей. Отмечается, что не имеет значения срок, в течение которого жилье было в собственности налогоплательщика.
Но есть определенные условия:
- налогоплательщики должны быть родителями не менее двух детей, которые не достигли 18 лет (24 лет, если дети учатся очно);
- новая недвижимость должна быть куплена в тот же год, в который продана старая, но не позже 30 апреля следующего года;
- общая площадь нового жилья должна быть больше проданного;
- кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей;
- на момент продажи жилого помещения у налогоплательщика и его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.