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Путин освободил семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры
От налога на доходы физлиц теперь освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями, в которых есть двое и более детей. Отмечается, что не имеет значения срок, в течение которого жилье было в собственности налогоплательщика.

Президент Владимир Путин внес изменения в статью 217 второй части Налогового кодекса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

От налога на доходы физлиц теперь освобождаются доходы, получаемые при продаже жилья семьями, в которых есть двое и более детей. Отмечается, что не имеет значения срок, в течение которого жилье было в собственности налогоплательщика.

Но есть определенные условия:

  • налогоплательщики должны быть родителями не менее двух детей, которые не достигли 18 лет (24 лет, если дети учатся очно);
  • новая недвижимость должна быть куплена в тот же год, в который продана старая, но не позже 30 апреля следующего года;
  • общая площадь нового жилья должна быть больше проданного;
  • кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей;
  • на момент продажи жилого помещения у налогоплательщика и его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного жилья.