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Проект ученых Рязанского агротехнологического университета стал лучшим на премии «ВОИР»
Премия «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» проводится ежегодно. В 2021 году проект ученых РГАТУ имени Костычева получил всероссийское признание и вошел в число лучших.

Проект ученых Рязанского агротехнологического университета стал лучшим на премии «ВОИР». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Премия «Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» проводится ежегодно. В 2021 году проект ученых РГАТУ имени Костычева получил всероссийское признание и вошел в число лучших.

Всего на конкурс представили 720 новаторских проектов. Жюри конкурса, которое состояло из ученых, руководителей предприятий, заслуженных изобретателей и предпринимателей, выбрали лишь десять проектов в главной номинации и еще пять — в молодежной.

Команда изобретателей Рязанского агротехнологического университета в составе кандидата технических наук Романа Безносюка, доктора технических наук Михаила Костенко, доктора технических наук Георгия Рембаловича и кандидата технических наук Ирины Горячкиной представила проект «Технология применения биопрепаратов для повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных культур».

Предложенная разработка позволит за счет мелкодисперсного эффективного внесения биопрепаратов в совокупности с резким нагревом в течении двух секунд повысить при предпосевной обработке семян биологическую урожайность сельскохозяйственных культур.

Организаторами конкурса выступили всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Российская академия наук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство науки и высшего образования России.