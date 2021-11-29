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Продюсерский центр Insight People ищет креативных рязанских блогеров
Крупный продюсерский центр Insight People занимается развитием блогеров и продолжает набор талантливых контент-мейкеров. Компания открывает обучающие студии по всей России. Теперь на очереди запуск площадки в Рязани.

Крупный продюсерский центр Insight People занимается развитием блогеров и продолжает набор талантливых контент-мейкеров. Компания открывает обучающие студии по всей России. Теперь на очереди запуск площадки в Рязани.

В ходе сотрудничества с проектом творческие личности смогут реализовать свой потенциал и превратить хобби в источник дохода. У них появится возможность найти единомышленников, заручиться продюсерской поддержкой, а также получить рекламные контракты. На сегодняшний день резидентами проекта стали свыше 400 блогеров-артистов. Среди них певец Анатолий Цой, Александр Стоун, Ольга Долматова, Алексей Савко и другие.

Подробнее о том, как попасть на кастинг Insight People, читайте в разделе «Публикации».