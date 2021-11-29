Потребители РГМЭК могут узнать задолженности по электроснабжению на «Госуслугах»

C октября 2021 года ООО «РГМЭК» начало отправлять гражданам-потребителям уведомления и другую информацию по энергоснабжению через личный кабинет на сайте «Госуслуги».
Сервис позволит рязанцам своевременно получать сведения об имеющейся задолженности и избежать неприятных последствий, связанных с несвоевременной оплатой:
— наложения запрета на выезд за границу;
— обращения в суд для взыскания задолженности;
— ограничения подачи электроэнергии;
— начисления пени.
Чтобы получать письма от «РГМЭК» онлайн, без визита в почтовое отделение, надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Госуслуги», получить подтвержденную учетную запись и при необходимости изменить настройки сервиса «Госпочта».
В компании сообщили, что для получения информации по нескольким лицевым счетам, надо добавить в личном кабинете адреса всех жилых помещений и номер лицевого счета на имя потребителя.
Более подробную информацию можно узнать на сайте компании «РГМЭК.РФ».