Потребители РГМЭК могут узнать задолженности по электроснабжению на «Госуслугах»

C октября 2021 года ООО «РГМЭК» начало отправлять гражданам-потребителям уведомления и другую информацию по энергоснабжению через личный кабинет на сайте «Госуслуги».

C октября 2021 года ООО «РГМЭК» начало отправлять гражданам-потребителям уведомления и другую информацию по энергоснабжению через личный кабинет на сайте «Госуслуги».

Сервис позволит рязанцам своевременно получать сведения об имеющейся задолженности и избежать неприятных последствий, связанных с несвоевременной оплатой:

— наложения запрета на выезд за границу;

— обращения в суд для взыскания задолженности;

— ограничения подачи электроэнергии;

— начисления пени.

Чтобы получать письма от «РГМЭК» онлайн, без визита в почтовое отделение, надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте «Госуслуги», получить подтвержденную учетную запись и при необходимости изменить настройки сервиса «Госпочта».

В компании сообщили, что для получения информации по нескольким лицевым счетам, надо добавить в личном кабинете адреса всех жилых помещений и номер лицевого счета на имя потребителя.

Более подробную информацию можно узнать на сайте компании «РГМЭК.РФ».