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Очевидцы рассказали подробности трагедии с двумя погибшими в Касимове
Напомним, пожар произошел ночью в понедельник, 29 ноября, в квартире трехэтажного дома.

Очевидцы рассказали подробности трагедии с двумя погибшими в Касимове. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщило ИД «Пресса».

По словам местных жителей, хозяин квартиры жил один и часто выпивал. Несмотря на это, у него всегда была компания.

«Мужчина сильно выпивал, и хотя жил один, но у него всегда была компания. Он даже провода домофона обрывал, чтобы его сотоварищи заходили в подъезд беспрепятственно. Ночью соседи с третьего этажа почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Нас вместе с детьми эвакуировали. В коридоре стоял такой дым, что даже выход не было видно», — рассказала местная жительница.

Также стало известно, что ранее в этом здании находилось общежитие швейной фабрики. Спустя время его передали городу и преобразовали в многоквартирный дом.

Напомним, ночью в понедельник, 29 ноября, в квартире трехэтажного дома произошел пожар. Эвакуировали 19 человек, позже пожарные нашли тела двух человек. Погибшими оказались двое мужчин 1974 и 1977 годов рождения.

Касимовские следователи проводят доследственную проверку.